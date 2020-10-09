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В Донецкой области выявили более 250 заболевших COVID-19 за сутки

09 октября 2020, 08:39

В Донецкой области выявили более 250 заболевших COVID-19 за сутки

За четверг, 8 октября, в Донецкой области выявили 253 заболевших коронавирусом, среди которых 18 детей. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Паевл Кириленко.

Георгафия новых случаев COVID-19:

— 107 в Мариуполе (7 детей);
— 41 в Николаевке (3 ребенка);
— 36 в Краматорске (3 ребенка);
— 11 в Покровске (1 ребенок);
— по 8 в Бахмуте (1 ребенок) и Славянске;
— по 6 в Константиновке (1 ребенок) и Константиновском районе;
— 5 в Волновахском районе;
— по 4 в Авдеевке и Лиманской ОТГ;
— 3 в Соледарской ОТГ (1 ребенок);
— по 2 в Мирнограде и Дружковке, Никольском и Ясиноватском районах;
— по 1 в Торецке, Новогродовке и Доброполье, Марьинском, Славянском и Бахмутском (1 ребенок) районах.

За все время пандемии коронавирус выявили у 5372 человек. Из них 1780 пациентов выздоровели, а 64 умерли. Продолжают лечение 3528 человек.

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