В Донецкой области выявили более 250 заболевших COVID-19 за сутки

За четверг, 8 октября, в Донецкой области выявили 253 заболевших коронавирусом, среди которых 18 детей. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Паевл Кириленко.



Георгафия новых случаев COVID-19:



— 107 в Мариуполе (7 детей);

— 41 в Николаевке (3 ребенка);

— 36 в Краматорске (3 ребенка);

— 11 в Покровске (1 ребенок);

— по 8 в Бахмуте (1 ребенок) и Славянске;

— по 6 в Константиновке (1 ребенок) и Константиновском районе;

— 5 в Волновахском районе;

— по 4 в Авдеевке и Лиманской ОТГ;

— 3 в Соледарской ОТГ (1 ребенок);

— по 2 в Мирнограде и Дружковке, Никольском и Ясиноватском районах;

— по 1 в Торецке, Новогродовке и Доброполье, Марьинском, Славянском и Бахмутском (1 ребенок) районах.



За все время пандемии коронавирус выявили у 5372 человек. Из них 1780 пациентов выздоровели, а 64 умерли. Продолжают лечение 3528 человек.