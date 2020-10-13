Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Украине изменили правила карантина. Школы ушли на каникулы, вузы — на дистанционку

13 октября 2020, 18:13

В Украине изменили правила карантина. Школы ушли на каникулы, вузы — на дистанционку

Кабинет министров ввел ряд карантинных ограничений в ходе внеочередного заседания 13 октября. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Первое — предлагается продлить срок действия карантина до 31 декабря. Это связано с резким ростом числа новых случаев заболевания и госпитализации», — сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также Степанов предлагает внести определенные изменения в индикаторы и критерии, по которым определяется карантин на территории страны. В частности, вдвое повысить целевой показатель охвата тестированием — до 48 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней (сейчас 24).

Также при установлении оранжевого или красного уровня МОЗ больше не будет учитывать кровати, отведенные в детских и педиатрических отделениях.

Красный уровень эпидемической опасности будут устанавливать, если заболеваемость в течение 14 дней составляет более 320 на 100 тысяч населения.

Также Минздрав предлагает усилить противоэпидемические мероприятия на разных уровнях:

— ввести ограничения на работу заведений питания не позднее 22:00 даже в зеленой зоне,
— запретить на территории региона с зеленым уровнем проведение массовых культурных, религиозных, рекламных и других и мероприятий с участием более 50 человек, с желтым уровнем — более 30 человек, оранжевым уровнем — более 20 человек,
— для всех регионов ввести проведение всех спортивных мероприятий без зрителей, кроме международных матчей, которые могут проводиться со зрителями, но по отдельному согласованию с Минздравом,
— для территорий с красным уровнем противоэпидемической опасности — всем субъектам хозяйствования организовать посменную работу сотрудников, по возможности отправить на дистанционную работу,
— учреждениям общего и среднего образования установить каникулы с 15 по 30 октября, в последующий период возможен переход на дистанционное или смешанное обучение,
— учреждениям профессионального образования, передвысшего и высшего образования перейти с 15 октября по 15 ноября на дистанционное обучение с рекомендованным выездом студентов из общежитий (кроме тех, кто не может это сделать — сироты, дети из оккупированных территорий),
правоохранителям усилить надзор за соблюдением самоизоляции людьми с подтвержденным коронавирусом,
— усилить надзор и контроль за рынками, заведениями общественного питания и т.д.,
— органы местного самоуправления должны выделить дополнительный транспорт, чтобы избежать скопления людей в транспорте.

Кабмин поддержал внесение таких изменений.

ТЕГИ

Прочее
Карантин

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:01
В Горловке умер заместитель главного санитарного врача. «ДНР» причину смерти не озвучивает
11:11
На Луганщине через неподконтрольную границу заехал российский грузовик. ОБСЕ доступ не дали
10:22
«ДНР»: 110 новых случаев коронавируса и четыре смерти
09:35
«ЛНР» за сутки зарегистрировала три летальных случая от COVID-19
23:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 октября
22:26
В Донецке в отделении для больных COVID-19 не хватает средств защиты и лекарств. Медики отказываются работать
14:17
«ЛНР» приговорила двоих сотрудников «ГИБДД» к 8 и 9 годам тюрьмы
12:31
«ДНР» приговорила мужчину к 10 годам тюрьмы за «шпионаж»
10:12
«ЛНР» сообщила о трех умерших от коронавируса за сутки. Еще 16 человек заболели
22:12
Главные новости Донбасса за неделю
16:53
Правозащитница: С августа в колониях ОРЛО 19 человек умерли от пневмонии
11:45
«ЛНР» передала Украине оплату за водоснабжение
10:56
«ЛНР» заявила о 31 заболевшем COVID-19 и 4 летальных случаях
10:33
В ОРДО за сутки — 86 заболевших и 8 умерших от COVID-19
21:07
Тайный план Зеленского по Донбассу и причины пожаров на Луганщине ►
все новости
18:13
В Украине изменили правила карантина. Школы ушли на каникулы, вузы — на дистанционку
17:11
Кабмин выделил 185 миллионов гривен помощи пострадавшим от пожаров в Луганской области
16:46
Адаптивный карантин в Украине продлили до конца года. Вводятся новые ограничения
16:23
Минреинтеграции выделило около 3 млн гривен на оснащение реабилитационных центров
15:57
Боевику заочно сообщили о подозрении за пытки украинских военных на Донбассе
15:01
В Горловке умер заместитель главного санитарного врача. «ДНР» причину смерти не озвучивает
14:40
В Луганской области — 65 новых случаев COVID-19 и две смерти
13:28
СБУ: В Лисичанске 15-16 сентября пройдут антитеррористические учения
13:11
В опрос Зеленского 25 октября точно не войдет тема Донбасса
12:48
КПВВ «Станица Луганская» будет закрыт с 15 по 31 октября
12:18
Мужчина, которому стало плохо на КПВВ, умер в больнице
11:47
Bihus.Info узнал о финансировании Партии Шария сетью заправок. Деньги дают даже за упоминание в телеэфирах
11:18
Кандидаты от «Слуги народа» подписали меморандумы с 800 тысячами избирателей Донецкой области ®
11:11
На Луганщине через неподконтрольную границу заехал российский грузовик. ОБСЕ доступ не дали
10:34
Украина присоединится к введенным санкциям Евросоюза против Беларуси
все новости
ВИДЕО
Поджог или стихийное бедствие. Почему горела Луганщина? ►
12 октября, 17:54
Тайный план Зеленского по Донбассу и причины пожаров на Луганщине ►
10 октября, 21:07
Ермак допустил видеовстречу «нормандских» советников по Донбассу на следующей неделе
08 октября, 19:34

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® / (Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция