В Украине изменили правила карантина. Школы ушли на каникулы, вузы — на дистанционку

Кабинет министров ввел ряд карантинных ограничений в ходе внеочередного заседания 13 октября. Об этом сообщает «Украинская правда».



«Первое — предлагается продлить срок действия карантина до 31 декабря. Это связано с резким ростом числа новых случаев заболевания и госпитализации», — сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Также Степанов предлагает внести определенные изменения в индикаторы и критерии, по которым определяется карантин на территории страны. В частности, вдвое повысить целевой показатель охвата тестированием — до 48 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней (сейчас 24).



Также при установлении оранжевого или красного уровня МОЗ больше не будет учитывать кровати, отведенные в детских и педиатрических отделениях.



Красный уровень эпидемической опасности будут устанавливать, если заболеваемость в течение 14 дней составляет более 320 на 100 тысяч населения.



Также Минздрав предлагает усилить противоэпидемические мероприятия на разных уровнях:



— ввести ограничения на работу заведений питания не позднее 22:00 даже в зеленой зоне,

— запретить на территории региона с зеленым уровнем проведение массовых культурных, религиозных, рекламных и других и мероприятий с участием более 50 человек, с желтым уровнем — более 30 человек, оранжевым уровнем — более 20 человек,

— для всех регионов ввести проведение всех спортивных мероприятий без зрителей, кроме международных матчей, которые могут проводиться со зрителями, но по отдельному согласованию с Минздравом,

— для территорий с красным уровнем противоэпидемической опасности — всем субъектам хозяйствования организовать посменную работу сотрудников, по возможности отправить на дистанционную работу,

— учреждениям общего и среднего образования установить каникулы с 15 по 30 октября, в последующий период возможен переход на дистанционное или смешанное обучение,

— учреждениям профессионального образования, передвысшего и высшего образования перейти с 15 октября по 15 ноября на дистанционное обучение с рекомендованным выездом студентов из общежитий (кроме тех, кто не может это сделать — сироты, дети из оккупированных территорий),

правоохранителям усилить надзор за соблюдением самоизоляции людьми с подтвержденным коронавирусом,

— усилить надзор и контроль за рынками, заведениями общественного питания и т.д.,

— органы местного самоуправления должны выделить дополнительный транспорт, чтобы избежать скопления людей в транспорте.



Кабмин поддержал внесение таких изменений.