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США в ОБСЕ призвали РФ разблокировать переговоры в ТКГ

16 октября 2020, 09:18

США в ОБСЕ призвали РФ разблокировать переговоры в ТКГ

Россия должна прекратить блокировать переговоры в Трехсторонней контактной группе и проявить такую ​​же политическую волю, как это сделала Украина. Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, сообщает «Укринформ».

«Сейчас фактом является то, что Россия и ее марионетки блокируют все пути прогресса в Трехсторонней контактной группе. На фоне сохранения спокойной ситуации на Востоке Украины, пока пришло время для России ответить взаимностью на политическую волю, проявленную Украиной. Пора России прекратить свои препятствия», — заявил он.

По словам Гилмора, спецпредставительница председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау на прошлом заседании Постоянного совета ОБСЕ указывала на то, что привязывание политических предпосылок к несвязанных с ними темам «является лишь способом сорвать переговоры».

«Я думаю, что мы все хотели бы, чтобы Россия демонстрировала настоящие усилия, направленные на конкретные результаты, которые будут иметь реальное положительное влияние на население на Востоке Украины», — подчеркнул американский дипломат.

Во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 15 октября постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что российская делегация в ТКГ продолжает шантажировать Украину с целью заставить ее пойти на уступки Кремлю. По его словам, требования Кремля внести изменения в постановление Рады о местных выборах или проводить так называемые «общие инспекции» для проверки выводов СММ ОБСЕ теперь уже сопровождаются и постоянными попытками заблокировать работу ТКГ множеством процедурных вопросов.

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Трехсторонняя контактная группа

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