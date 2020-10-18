РФ отказалась впускать пророссийского блогера по «паспорту ДНР»

Патрик Ланкастер. Фото: Facebook

Пророссийского блогера Патрика Ланкастера не пустили на рейс «Ереван-Москва» авиакомпании Armenia. Об этом он сообщил «РИА Новости».



Две недели назад Ланкастер вылетел из России в Армению, чтобы освещать ситуацию в Нагорном Карабахе. По его словам, в поездке из РФ он использовал «паспорт» группировки «ДНР». Армянская авиакомпания не пустила блогера с этим «паспортом» на рейс RM 4930, который сегодня вылетел в 9:20 по местному времени.



«Я уже прошел паспортный контроль, как меня вызвали по громкой связи. Представители авиакомпании объяснили, что по паспорту ДНР меня не пустят в Россию, а российской визы у меня нет», — рассказал он.



По его данным, представитель авиакомпании связался с российским посольством, а также с погранслужбой аэропорта «Внуково», где также подтвердили, что не смогут пропустить Ланкастера в Россию.



Ланкастер сообщил, что намерен выяснить у российских властей порядок проезда в РФ по «паспортам ДНР».



Ланкастер является гражданином США, в 2014 году он приехал в Донецк, где информационно поддерживает деятельность незаконных вооруженных формирований.