Разумков допустил отставку некоторых министров, но не всего Кабмина

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает ротации в Кабинете министров, но не отставку всего правительства. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Я думаю, что об отставке правительства речь не идет. Возможны какие-то ротации в Кабинете министров Украины, о которых говорили раньше, но по состоянию на сегодня персональных заявлений от тех или иных министров в Верховную Раду не поступало, и представлений премьер-министра также не было», — заявил Разумков в эфире телеканала «Наш» в воскресенье.



Отвечая на вопрос, может ли повлечь отставка правительства досрочное прекращение полномочий Верховной Рады IX созыва, если парламент не сможет сформировать новое правительство, спикер сказал: «Если мы говорим с вами о таком сценарии, действительно, согласно Конституции, есть 60 дней на формирование нового правительства, если это правительство уйдет в отставку и его отставка будет принята Верховной Радой. Но еще раз повторюсь, сегодня нет заявления премьер-министра об отставке, а именно это является основанием для досрочного прекращения полномочий».



Он подчеркнул, что сегодня пока что нет оснований и для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады, хотя говорить «на 100%, что может произойти через три месяца» нельзя.



«Год тому назад, например, мы не знали, что у нас будет Covid», — отметил Разумков.

В интервью от 22 октября президент Владимир Зеленский допустил увольнение министров, которые не справляются со своими обязанностями.