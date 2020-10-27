Беспилотники ОБСЕ пять раз глушили над Донетчиной

Беспилотники миссии ОБСЕ 24 октября пять раз подвергались воздействию помех сигналу GPS во время полетов над Донецкой областью. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так беспилотный летательный аппарат миссии глушили над оккупированными селами Минеральное и Веселое, а также над поселком Каменка.



Кроме того, с 27 июля миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 1 880 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе 550 взрывов, 30 пролетевших неопределенных боеприпасов, 16 вспышек дульного пламени и 23 осветительные ракеты, а также 1 261 очередь и выстрел.