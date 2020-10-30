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В ТКГ договорились соблюдать режим «тишины» после гибели и ранения военных на Донбассе

30 октября 2020, 20:31

В ТКГ договорились соблюдать режим «тишины» после гибели и ранения военных на Донбассе

На внеочередном заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы 30 октября стороны договорились соблюдать режим «тишины» на Донбассе, сообщается на странице украинской делегации ТКГ. Заседание было инициировано украинской делегацией в связи с гибелью и ранением военнослужащих Объединенных сил в результате обстрела боевиков.

Украина в ТКГ потребовала от российской стороны принять немедленные меры по прекращению эскалации конфликта, которая «имеет признаки заранее запланированной».

По результатам встречи:

1. Стороны обсудили инциденты, которые имели место и привели к трагическим последствиям.
2. Стороны договорились соблюдать режим «тишины».
3. Стороны обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня.
4. Стороны договорились продолжить консультации на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября.

Вечером 29 октября боевики обстреляли позиции ООС, в результате чего ранения получили двое украинских военнослужащих. Еще двое военных погибли вследствие огня днем 30 октября.

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