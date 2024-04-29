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Пакет помощи от США: что получит Украина и достаточно ли этого для изменений на фронте

Анастасия Кирилова
29 апреля 2024, 18:40

Пакет помощи от США: что получит Украина и достаточно ли этого для изменений на фронте

Флаги США и Украины. Фото: president.gov.ua Флаги США и Украины. Фото: president.gov.ua

Сенат США после более полугодовой паузы одобрил законопроект о помощи Украине. Документ подписал американский лидер Джо Байден.

После этого министерство обороны США сразу объявило о первой партии помощи «для срочного удовлетворения важнейших потребностей Украины в области безопасности и обороны», размер которой оценивается в 1 млрд долл.

Что предусматривает пакет американской поддержки, какие виды вооружений получат украинские военные и поможет ли это изменить ситуацию на фронте — в материале «Новостей Донбасса».

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Фото: president.gov.ua

Поддержка в 61 млрд долларов

Изначально американский законопроект в едином пакете предусматривал помощь Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд долл.

Итоги голосования в Сенате за законопроект о помощи Украине. Фото: Facebook/Оксана Маркарова

Сумма для Киева составляла 61,4 млрд долл. В принятом 20 апреля документе она снижена до 60,7 млрд долл., из которых:

  • 23,2 млрд долл. направят на пополнение военных запасов США, сократившихся после военных поставок Киеву;
  • 13,8 млрд долл. потратят на закупку, ремонт и переоборудование систем вооружений, предоставление оборонной продукции и оборонных услуг для Украины;
  • 11,3 млрд долл. составляют расходы на текущую деятельность американских военных в Европе, в том числе обучение украинских военнослужащих за пределами страны и военное присутствие в государствах восточного фланга НАТО;
  • 1,6 млрд долл. — внешнее военное финансирование для удовлетворения потребностей Украины и других региональных партнеров;
  • 300 млн долл. — помощь Украинскому государству в защите границ и продвижении верховенства права;
  • 100 млн долл. — поддержка программ по разминированию, борьбе с терроризмом и нераспространением оружия массового уничтожения;
  • 26 млн долл. — обеспечение мероприятий контроля за помощью, предоставляемой Киеву.

Пакет предусматривает не только военную поддержку, но и экономическую. Так, 7,85 млрд долл. Соединенные Штаты предоставят Киеву в форме кредита, который вправе списать американский президент после выборов в США в ноябре. Средства будут доступны для украинского бюджета до сентября 2025 года.

При этом, согласно принятому законопроекту, кредит не может быть использован для пенсионных выплат. 1,57 млрд долл. предусмотрены на «другие виды экономической помощи»: финансирование могут направить на восстановление энергообъектов, поврежденных вследствие ракетных ударов России.

Что касается первого транша военной помощи в 1 млрд долл., уже одобренного Штатами, он включает возможности для поддержки самых острых потребностей Украины. Это в частности перехватчики ПВО, артиллерийские снаряды, бронированная техника.

В пакет вошли:

  • ракеты для противовоздушной обороны RIM-7 и AIM-9M;
  • переносные зенитные ракетные комплексы Stinger;
  • стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к нему;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские снаряды 155-мм, включая снаряды с фугасным зарядом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;
  • артиллерийские снаряды 105 мм;
  • минометные снаряды 60 мм;
  • боевые машины пехоты Bradley;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • высокоточные авиационные боеприпасы и другое.

Один из самых ожидаемых видов вооружения для Украины — дальнобойные ракеты ATACMS. Они вызвали особое внимание прессы и общественности, ведь об их передаче Киев неоднократно просил американских партнеров, начиная с 2022 года.

Как заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, некоторую часть оружия уже передали Украине ранее. По его словам, в ближайшее время ракет поставят больше. Но количество не уточнил.

«Поставки начались в марте в рамках пакета PDA (механизм, позволяющий главе США передавать оружие с армейских складов, — ред.), что президент одобрил 12 марта, и эти ракеты прибыли в Украину», — сказал Салливан.

Ранее Вашингтон отказывался предоставлять ATACMS. Как пояснил Салливан, были «беспокойства относительно собственной боевой готовности». Однако США заказали значительную партию ракет у производителя.

Когда западное оружие будет на фронте в Украине?

Учитывая, что Пентагон заранее подготовил большую партию военной помощи, которая сосредоточена не только в США, но и в Европе, первых поставок на фронт ожидают уже в начале мая.

Как пояснил экс-сотрудник СБУ, аналитик Иван Ступак, вооружение, которое доставляют, сперва необходимо где-то накапливать, а потом передавать разным подразделениям, в зависимости от сложности ситуации или от географии.

«Я думаю, это займет, может быть, несколько недель, возможно, до конца мая месяца накопление будет происходить», — сказал он.

Остановка наступления РФ: поможет ли военная помощь стабилизировать фронт

Американская помощь даст возможность Украине стабилизировать ситуацию на поле боя и перехватить инициативу, заявил после принятия законопроекта президент Владимир Зеленский в эфире телеканала NBC News.

«Я считаю, эта поддержка действительно укрепит Вооруженные силы. У нас будет шанс на победу, если Украина действительно получит системы вооружения, которые нам так нужны. Сейчас у нас есть шанс стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу», — сказал Зеленский.

Новый пакет поможет Украине укрепить боеспособность и лучше защищать страну, сказал в комментарии «Радио Свобода» представитель Госдепартамента США в Брюсселе Дэниел Сайзек.

«Но невозможно предсказать, что именно будет дальше. Знаем, что и в Украине — в Киеве, и в Вашингтоне изучают этот вопрос очень интенсивно», — дополнил он.

Ряд украинских экспертов и аналитиков едины во мнении: западная военная помощь мгновенно не изменит ситуацию на поле боя, но может дать эффект уже летом. А главное — должна помочь Украине сохранить свои территории во время ожидаемого наступления РФ.

По мнению военного эксперта Юрия Федорова, новые поставки помогут избежать территориальных потерь и остановить наступление противника.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

«Это поможет избежать потери достаточно крупных частей территории, избежать потери всей Донецкой области, прежде всего. И, возможно, некоторых территорий в Запорожской области», — отметил Федоров.

В Кремле, традиционно, говорят, что американская помощь Украине не повлияет на ситуацию на фронте. Так, пресс-секретарь Путина Песков назвал ее на данном этапе «неблагоприятной для украинской стороны».

А что касается получения Украиной ATACMS, на это Песков отреагировал в привычной манере угроз, дескать своих целей они все равно достигнут.

«Это не сможет изменить принципиально исход специальной военной операции, мы добьемся своего, но это доставит больше проблем самой Украине», — заявил он.

Тем не менее украинские военные эксперты уверенны в обратном.

«Да, господин Песков говорит, что это ни на что не повлияет. Возможно, в короткой перспективе не повлияет. Но в долгосрочной Российская Федерация точно лишится какого-то количества своих удаленных штабов, законспирированных пунктов сбора специалистов ФСБ («Вымпел», «Альфа»), сотрудников Росгвардии. Я думаю, мы сможем прийти, если не к полной победе, то к какому-то клинчу и дальше уже будем выходить из ситуации», — говорит Иван Ступак.

Логистика врага — цель №1 для ATACMS

По мнению военного эксперта Петра Черника, ракеты ATACMS помогут ВСУ эффективно уничтожать логистику противника.

«Прежде всего речь о железной дороге. Почему? Практически 95% всего россияне завозят в зону боевых действий на большие расстояния по железной дороге. Привозят поставки в Бердянск, Мариуполь, Мелитополь, а потом уже грузовиками доставляют на передовую. Если уничтожить несколько таких эшелонов, все будет пылать. Помним главное правило: битву выигрывают солдаты, а войну — логистика», — отметил Черник.

Возможно, что часть ATACMS будут выполнять роль не только защитного и оборонительного оружия с целью отбиться от атак агрессора, но помогут для дальнейших локальных действий на юге страны, говорит руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. В частности, речь о расширении плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

«Я думаю, что применение этого оружия явно будет носить комбинированный характер. Оно не имеет исключительно оборонительное значение, а может использоваться для наступления. Думаю, что так и будет», — подчеркнул Мусиенко.

Крымскому мосту «приготовиться»?

Эксперт не исключает, что при помощи ATACMS, учитывая запрет наносить удары западным оружием по территории России, Силы обороны смогут поражать военные объекты в оккупированном Крыму.

«Уничтожение объектов в Крыму — это очень важно. Прежде всего, это логистика, Керченский мост, аэродромы. Нужно прекратить возможности России использовать аэродром Бельбек. Также можно наносить удары вглубь оккупированной территории Луганской области. Там враг накапливает определенные силы с целью активизации наступления. Также есть объекты в Донецкой области», — отметил эксперт.

Имея в своем арсенале дальнобойные американские ракеты, Украина может держать под огневым контролем весь Крымский полуостров, акцентирует военный эксперт Олег Жданов. И также не исключает удар по Крымскому мосту.



«Российское командование боялось передачи этих ракет. Их дальность до 300 км, скорость — более 3,5 тыс. км/час. ATACMS практически несбиваемые для российских войск. Теперь у нас есть возможность выносить логистику врага на всю глубину оккупированных территорий Украины. Мы полностью покрываем Крым, практически до российского берега, до Тамани. Недаром наши спецслужбы говорили о том, что Крымскому мосту не долго осталось стоять», — сказал Жданов.

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