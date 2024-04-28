Главное за день: Россиянин убил двух украинских военных в Германии. Сложная ситуация на передовой

Общество



В немецком городе Мурнау-ам-Штафельзее на территории торгового центра в результате ножевых ранений были убиты двое украинцев 1987 и 2001 годов рождения. По подозрению в совершении двойного убийства полиция задержала 57-летнего гражданина РФ. По данным министерства иностранных дел Украины, убитые были военнослужащими, которые там проходили медицинскую реабилитацию.



Боевые действия



Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на передовой довольно сложная. Оккупанты сосредоточили свои силы на нескольких направлениях, создавая значительное преимущество в силах и средствах.



Оккупационные войска РФ продвинулись в Кисловке Донецкой области, сообщили в пресс-службе украинского проекта DeepState. Продолжаются бои в Красногоровке и Новокалиново, россияне контролируют около 80% поселка Очеретино.



Россияне активизировали штурмы и обстрелы в Луганской области, сообщил глава ОВА Артем Лысогор. Бои шли вблизи Невского и в Серебрянском лесу. Россияне нанесли авиационные удары по Белогоровке и Серебрянскому лесу.



В оккупированном Донецке погибла женщина в результате обстрела. Кроме того, во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в поселке Александровка поврежден автомобиль скорой медицинской помощи. Фельдшер получила ранения.

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.



Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.



Уважаемые читатели! Мы хотим сделать нашу рассылку более интересной и полезной, поэтому просим ответить на несколько вопросов.