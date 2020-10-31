На новом КПВВ под Счастьем «нулевая» дорога остается без ремонта

В Луганской области в районе контрольного пункта въезда-выезда «Счастье» украинские силы не могут обустроить территорию, прилегающую к так называемому «виртуальному нулю». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации.



Дорожная полоса длиной 300 метров в обе стороны от условной линии разграничения остается неотремонтированной, потому что согласно договоренностям в Минске, здесь не могут находиться ни украинские военные, ни представители незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР». На это обратил внимание глава ЛОГА Сергей Гайдай во время встречи с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком.



Открытие двух контрольных пунктов въезда-выезда в Луганской области «Золотое» и «Счастье» запланировано на 10 ноября. Об этом договорились участники консультаций в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) на заседании 28 октября. В ЛОГА отмечают, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта, но транспортным будет лишь КПВВ «Золотое».

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