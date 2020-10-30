КПВВ под Золотым продолжают обустраивать

В Луганской области близ города Золотое продолжают обустраивать контрольный пункт пропуска. Об этом сообщает украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Группа разминирования обследовала участок вокруг автодороги, которая ведет в Первомайск, и мост через железную дорогу.

На КПВВ отряд Государственной пограничной службы Украины разместил модули на будущей площадке для проверки лиц, грузов и автомобилей.



Также в районе КПВВ работники продолжают укладывать асфальт.

Ранее «ЛНР» сообщала об установке модулей на КПВВ у Золотого и Счастья Луганской области.



На заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля стороны договорились об открытии двух новых КПВВ в районе Золотого и Счастья Луганской области не позднее 10 ноября 2020 года.



На данный момент в Луганской области функционирует только пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская». На период обострения эпидемиологической ситуации в стране, украинская власть приняла решение приостановить пропуск людей через КПВВ «Станица Луганская» с 15 октября по 15 ноября.