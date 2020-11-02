Под Мариуполем столкнулись два автомобиля. Двое водителей погибли на месте

Под Мариуполем в результате прямого столкновения легковых автомобилей Reno Logan и «Таврия» двое водителей погибли на месте. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.



Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня примерно в 10:45 на автодороге Новоазовск-Мелитополь-Одесса вблизи поворота к селу Агробаза в Мангушский районе. Пассажиров в автомобилях не было.



Как сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области, погибшие — 1974 и 1982 года рождения.



Решается вопрос об открытии уголовного производства по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Фото: ГСЧС в Донецкой области