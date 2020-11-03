В Луганской области — 121 новый случай COVID-19 и три смерти

За минувшие сутки на подконтрольной части Луганской области лабораторно подтвержден 121 новый случай COVID-19. Также зарегистрированы три летальных случая. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерло трое мужчин — в Беловодском районе 71 года, Кременского — 60 лет и Троицкого 79 лет.



34 человека новых случая выявлено в Северодонецке, 23 в Старобельском районе, 16 в Рубежном, по 12 в Кормянском и Новопсковском районах, семь в Марковском районе, шесть в Новоайдарском, по четыре в Беловодском и Троицком районах, два в Лисичанске, один в Станично-Луганском районе.



За все время исследований в области диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 3881 человек. Из них выздоровели — 1515 (82 за последние сутки), лечатся — 2284, умерло 82 человека.



Отмечается, что заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 51%.