«ДНР»: Более 200 новых случаев COVID-19 за сутки и 20 смертей

За минувшие сутки, 10 ноября, так называемый минздрав «ДНР» выявил еще 205 случаев коронавируса.



Также за сутки выписали 117 пациентов, 20 человек скончались. Умерли мужчины в возрасте от 34 до 83 лет и женщины в возрасте от 49 до 84 лет.



Всего с начала пандемии группировка «ДНР» признала 8 198 случаев заболевания коронавирусом. Из них 3 595 пациентов продолжают лечение, 3 879 выписаны и 724 умерли.



За сутки выявлено 113 случаев пневмоний, на 18 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 74. Всего на лечении 2151 пациентов с пневмониями, из них 503 на кислородной поддержке.