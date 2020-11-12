ОБСЕ зафиксировала новые мины вблизи Заиченко

Миссия ОБСЕ 9 ноября зафиксировала новые мины вблизи оккупированного села Заиченко. Об этом сообщается в отчете миссии.



В 5 м к северу от населенного пункта беспилотник впервые зафиксировал минное поле из восьми противотанковых мин (вероятно, ТМ-62), установленных в два ряда параллельно дороге.



По оценке наблюдателей, мины принадлежат вооруженным формированиям.



Также ОБСЕ обнаружила в 15 м к северу от автодороги T0519 предупреждающий знак о минной опасности - желтый квадрат с черной окантовкой и надписью «мины» кириллицей.