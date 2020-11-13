На Донбассе за семь месяцев не в бою погибли более 40 военных

В течение марта-октября в зоне операции Объединенных сил не в бою погибли 44 украинских военных. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает пресс-служба Офиса генпрокурора.



«Небоевые потери украинских войск за семь месяцев — 979 человек: 276 человек погибли, из них 44 смерти наступило в зоне проведения ООС, и 703 получили ранения или телесные повреждения», — отметила она.



В то же время в период с марта по октябрь в результате боевых действий на Донбассе погиб 21 военнослужащий и 199 получили ранения.



В целом военная прокуратура за этот период расследовала 277 уголовных производств по фактам смерти военнослужащих в небоевой обстановке. В 39 случаях подтвержден факт совершения самоубийств. В суд направлены 16 обвинительных актов.