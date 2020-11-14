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Боевики использовали снайпера и БПЛА для обстрелов. Потерь среди состава ОС нет

14 ноября 2020, 09:11

Боевики использовали снайпера и БПЛА для обстрелов. Потерь среди состава ОС нет

За минувшие сутки боевики пять раз открывали огонь по украинским позициям. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Вблизи Каменки боевики открыли огонь из 82-мм минометов, а неподалеку Водяного — автоматический станковый гранатомет и ручной противотанковый гранатомет.

Вблизи Марьинки зафиксировано открытие огня вражеского снайпера.

«Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было», — говорится в сводке.

В районе Шум боевики применили БПЛА, оборудованный для сброса выстрела ВОГ-17. Беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил.

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