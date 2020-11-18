Механизма компенсации за лечение COVID-19 дома в Украине еще нет

Люди с COVID-19, которые лечатся дома, на сегодня не могут получить компенсацию за некоторые виды лекарств, так как соответствующий механизм еще разрабатывается в Украине. Об этом сообщил начальник отдела стратегического развития здравоохранения профильного департамента Донецкой ОГА Александр Педенко.



«На предыдущих брифингах я предоставил информацию относительно компенсаций за лечение дома. Но к сожалению, эта информация была преждевременной. На сегодня механизм еще разрабатывается. Министерство здравоохранения и министерство социальной политики согласовывают механизм компенсации этих денег», — сказал он во время брифинга в среду, 18 ноября.



Педенко также посоветовал лечащимся дома сохранить чеки из аптек и направления в бумажном и электронном виде.



«Если будет принят Верховной Рады механизм компенсации <...>, будет издан перечень лекарств, за которые будут возвращать средства. Тогда вы сможете воспользоваться такой возможностью», — добавил он.

Согласно медицинским стандартам министерства здравоохранения, пациенты с легкой формой протекания коронавирусной болезни лечатся дома. Расходы на лечение пациентов с COVID-19 предусмотрены Специальным фондом по борьбе с коронавирусом. Компенсации больницы получают на основании договора с Национальной службой здоровья Украины. На сайте ведомства есть перечень бесплатных услуг для заболевших.