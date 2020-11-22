ОБСЕ зафиксировала продления траншей по обе стороны фронта

Миссия ОБСЕ зафиксировала про продления траншей по обе стороны от линии соприкосновения вблизи Песок и Веселого в Донецкой области, а также вблизи разрушенного аэропорта «Донецк» и на его территории. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, 22 октября беспилотник миссии впервые зафиксировал 3 продления существующих траншей к северо-востоку от Песок.



«190-метровое и 150-метровое продления оценены как укрепления существующих позиций, а 20-метровое продление, по оценке, является продвижением вперед в сторону линии соприкосновения, что сокращает расстояние между позициями Вооруженных сил Украины и позициями вооруженных формирований до 375 м», — говорится в отчете.



По оценке ОБСЕ, все три продления принадлежат Вооруженным силам Украины.



В тот же день на южном крае аэропорта, в поле приблизительно в 800 м к северу от Веселого, тот же БПЛА впервые зафиксировал 50-метровое продление траншеи в северном направлении.



По оценке, эти траншеи принадлежат вооруженным формированиям.