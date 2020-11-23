Штаб ООС рассказал о новых обстрелах на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там рассказали, что в пригороде Авдеевки боевики открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Новолуганского - из станкового противотанкового гранатомета. В районах населенных пунктов Шумы и Водяное применялись гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В штабе подчеркнули, что со стороны неподконтрольной Ужовки в направлении Водяного боевики "провели дистанционное минирование позиций украинских войск, используя мины ПОМ-2".



О всех этих нарушениях украинская сторона сообщила ОБСЕ.



В штабе также добавили, что с начала текущих суток, 23 ноября, вдоль линии соприкосновения обстрелов не зафиксировано.