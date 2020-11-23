В Украине выявили еще 10945 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки, 22 ноября, в Украине выявлено 10 945 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Также в воскресенье выздоровели 4143 человека, а 124 умерли.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 635 689 заболевших коронавирусом. Из них 291 060 человек выздоровели, а 11 075 умерли.



За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.



Про абсолютный рекорд заболеваемости коронавирусом сообщалось 21 ноября — 14 580 пациентов за сутки в Украине.