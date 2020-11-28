За минувшие сутки в Луганской области подтверждено 124 новых случая COVID-19. Умерли девять человек. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 63-летняя, 65-летняя, 74-летняя женщины и 66-летний мужчина из Северодонецка; 58-летняя, 78-летняя женщины и 60-летний мужчина из Лисичанска; 86-летний мужчина с Рубежного; 58-летняя женщина из Сватово.



26 новых случаев выявили в Северодонецке, 19 в Попаснянском районе, 18 в Новоайдарском районе, 17 в Лисичанске, 16 в Рубежном, 11 в Старобельском районе, по шесть в Меловском и Новопесковском районах, три в Кормянском, по одному в Беловодском и Сватовском районах.



За все время исследований в области диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 6185 человек. Из них выздоровели — 3949, умерли 166 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 19%.