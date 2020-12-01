На Донетчине осудили члена УИК за подделку избирательной документации

Жительницу села Алексеево-Дружковка, которая 31 марта 2019 года была членом участковой избирательной комиссии, приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года за подделку избирательной документации. Об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой облпрокуратуры.



«Судом установлено, что 31 марта 2019 года, в день проведения первого тура выборов президента Украины, жительница с. Алексеево-Дружковка, находясь в должности члена участковой избирательной комиссии и злоупотребляя своими полномочиями, подделала подписи двух лиц в документации о получении ими избирательных бюллетеней», - говорится в сообщении.



Женщину признали виновной по факту умышленной подделки избирательной документации (ч. 2 ст. 158-3 УК Украины) и приговорили к пяти годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на пять лет, с испытательным сроком три года.