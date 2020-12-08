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Минздрав: К приоритетным группам вакцинации относится почти 21 млн украинцев

08 декабря 2020, 15:48

Минздрав: К приоритетным группам вакцинации относится почти 21 млн украинцев

В Украине есть 12 приоритетных групп, которых первыми должны вакцинировать от коронавирусной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Всего 12 этих групп включает почти 21 млн украинцев, а именно 20 866 390 граждан. Это 50% населения страны.

К приоритетным группам относятся: работники сферы здравоохранения, военные, педагоги, пожилые люди, лица, проживающие в соцучреждениях, люди с сопутствующими заболеваниями и прочие.

От COVAX, в рамках глобальной инициативы, Украина может получить 8 млн доз препарата, что поможет вакцинировать 4 млн человек — 20% населения. Поэтому сейчас правительство ищет дополнительные возможности для вакцинации.

«Дополнительно Украина ведет переговоры с другими производителями напрямую за счет госбюджета. На закупку вакцины заложили 15 млрд грн. В зависимости от переговоров, вакцина может прийти раньше или позже COVAX», — сообщил и. о. генерального директора ЦОЗ Игорь Кузин.

Ранее Европейский Союз выделил 400 млн евро Фонда «COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX)», который обеспечит приобретение в 2 млрд доз вакцины до конца 2021 и Украину отобрали в список участников этой инициативы. Она сможет получить до 8 млн доз вакцины.

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