Боевики обстреливали позиции ООС из гранатометов. Без потерь

С начала текущих суток боевики 6 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Вблизи Талаковки, Минерального и Авдеевки боевики стреляли из гранатометов различных систем. Для корректировки огня в районе Минерального боевики применили БПЛА. Военнослужащие ООС сбили беспилотник несколькими выстрелами.



Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.



Кроме этого, украинская сторона зафиксировала проведение инженерного оборудования позиций боевиков в сторону украинских подразделений в районе Водяного. Вблизи Луганского, для инженерного оборудования позиций с продвижением в сторону подразделений ООС, боевики осуществили три подрыва с использованием зарядов разминирования.