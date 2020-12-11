Штаб ООС: Боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

Боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



«В направлении наших позиций недалеко от населенного пункта Марьинка противник вел провокационный огонь из автоматического станкового гранатомета. Открывали огонь вооруженные формирования Российской Федерации и в районе населенных пунктов Водяное и Зайцево, применив на этих участках стрелковое оружие», — говорится в сообщении.



Отмечается, что украинские военные оружие в ответ не применяли.



Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.