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Боевики трижды обстреляли позиции ООС. Без потерь

12 декабря 2020, 09:09

Боевики трижды обстреляли позиции ООС. Без потерь

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Под огнем оказались позиции ОС вблизи Марьинки, Водяного и Зайцево.

При обстрелах боевики использовали автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

«Вражеские провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет», — говорится в сообщении.

С начала текущих суток соблюдается режим «тишины».

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