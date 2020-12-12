Боевики трижды обстреляли позиции ООС. Без потерь

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Под огнем оказались позиции ОС вблизи Марьинки, Водяного и Зайцево.



При обстрелах боевики использовали автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.



«Вражеские провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет», — говорится в сообщении.



С начала текущих суток соблюдается режим «тишины».