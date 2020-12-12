Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Боевики в понедельник возобновят пропуск через КПВВ под Донецком

12 декабря 2020, 14:01

Боевики в понедельник возобновят пропуск через КПВВ под Донецком

В понедельник, 14 декабря, боевики откроют пункт пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса».

Пересечь линию разграничения можно будет 9:00 до 16:30 по местному времени (8:00 — 15:30 по Киеву).

Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории.

Для въезда в сторону Донецка обязательно необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР». При въезде также нужно заполнить бланк-согласие на обследование в условиях стационара.

Либо, при желании, можно сдать платный экспресс-тест на COVID-19. В случае отрицательного результата, нужно дать согласие на самоизоляцию дома. Если тест окажется положительным, человек направляется в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.

Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию, должны иметь мобильное приложение «Дій вдома», чтобы отправиться на двухнедельную самоизоляцию. При предоставлении ПЦР-теста с негативным результатом самоизоляцию можно прекратить.

«ДНР» осуществляет пропуск два раза в неделю — в понедельник и пятницу — только через «Еленовку», который связан дорожным коридором с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое».

В Луганской области ежедневно работает КПВВ «Станица Луганская».

ТЕГИ

Прочее
Ситуация на КПВВ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:01
Боевики в понедельник возобновят пропуск через КПВВ под Донецком
10:55
«ДНР» заявила про 205 новых случаев COVID-19 и 8 смертей
09:21
«ЛНР»: Три человека заболели, один умер от COVID-19 за сутки
23:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 декабря
11:41
«ДНР» разрешила студентам вернуться на учебу в вузы с 14 декабря
10:41
МИД начал кампанию по закрытию тюрьмы «Изоляция» в Донецке, где боевики пытают пленных
10:02
«ДНР»: 151 заболевший и 8 умерших от коронавируса за сутки
09:02
«ЛНР» зафиксировала 11 заболевших и одну смерть от COVID-19
13:24
Боевики ограничивали передвижение наблюдателей ОБСЕ на Донетчине
10:10
«ДНР» возобновит работу КПВВ под Донецком 11 декабря
09:47
«ДНР»: Почти 200 новых случаев COVID-19 и 10 смертей
09:04
«ЛНР» зарегистрировала за сутки четыре случая заболевания коронавирусом
все новости
14:01
Боевики в понедельник возобновят пропуск через КПВВ под Донецком
13:39
Боевики стреляли на Донбассе: ранены двое военных
12:02
Данилов озвучил, при каких условиях Украина перейдет к «Плану Б» по Донбассу
10:55
«ДНР» заявила про 205 новых случаев COVID-19 и 8 смертей
09:21
«ЛНР»: Три человека заболели, один умер от COVID-19 за сутки
09:09
Боевики трижды обстреляли позиции ООС. Без потерь
08:45
Пятый день подряд в Украине число выздоровевших от COVID-19 превышает число заболевших
23:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 декабря
22:23
Международный суд завершил предварительную экспертизу украинских дел
21:24
Денисова: В плену на Донбассе находится 241 гражданин Украины
20:38
Офис генпрокурора зафиксировал более 20 тысяч преступлений, связанных с войной на Донбассе
19:48
На Луганщине двух организаторов «референдума» приговорили к пяти годам с испытательным сроком
все новости
ВИДЕО
Почему прифронтовой Донбасс оставили без выборов? Спор на «Линии соприкосновения» ►
11 декабря, 16:00
В Мариуполе неизвестный захватил заложников в банке и угрожал взрывчаткой
10 декабря, 15:24
«Шахтер» сыграл вничью с «Интером» и вышел в плей-офф Лиги Европы
09 декабря, 23:56

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция