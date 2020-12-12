Боевики в понедельник возобновят пропуск через КПВВ под Донецком

Для въезда в сторону Донецка обязательно необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР». При въезде также нужно заполнить бланк-согласие на обследование в условиях стационара.



Либо, при желании, можно сдать платный экспресс-тест на COVID-19. В случае отрицательного результата, нужно дать согласие на самоизоляцию дома. Если тест окажется положительным, человек направляется в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.



Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию, должны иметь мобильное приложение «Дій вдома», чтобы отправиться на двухнедельную самоизоляцию. При предоставлении ПЦР-теста с негативным результатом самоизоляцию можно прекратить.

«ДНР» осуществляет пропуск два раза в неделю — в понедельник и пятницу — только через «Еленовку», который связан дорожным коридором с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое».



В Луганской области ежедневно работает КПВВ «Станица Луганская».