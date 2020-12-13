«ЛНР»: За сутки — 20 заболевших коронавирусной болезнью

В отдельных районах Луганской области за сутки 20 человек получили положительные результаты на COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Группировка не приводит географию новых выявленных случаев или другие подробности.



По состоянию на 13 декабря «ЛНР» признает 1888 случаев заболевания коронавирусной болезнью. Из них 1634 человека выздоровели, 156 — умерли.



Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.

За прошедшие сутки в Украине лабораторно подтверждено 9 176 новых случаев заболевания COVID-19.