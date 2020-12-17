Коронавирус на Донетчине: Еще 430 заболевших, но летальных случаев нет

За минувшие сутки в Донецкой области выявили еще 430 заболевших коронавирусом, среди которых 13 детей. Об этом сообщает глава облгосадминистрации Павел Кириленко.
В тоже время летальных случаев не зафиксировано.
География новых случаев:
• 115 в Краматорской ОТГ;
• 101 в Мариупольской ОТГ;
• 62 в Славянской ОТГ;
• 43 в Светлодарской ОТГ;
• 24 в Бахмутской ОТГ;
• 17 в Торецкой ОТГ;
• 14 в Северской ОТГ;
• 10 в Дружковской ОТГ;
• 9 в Александровской ОТГ;
• 8 в Николаевской ОТГ;
• 5 в Лиманской ОТГ;
• по 4 в Часовоярской и Мирноградской ОТГ;
• по 3 в Покровской и Мангушской ОТГ;
• по 2 в Никольской и Черкасской ОТГ;
• по 1 в Сартанской, Гродовской, Марьинской и Великоновоселковской ОТГ.
За все время пандемии COVID-19 на подконтрольной Украине части Донецкой области подтвержден у 30 895 человек. Из них 19 263 пациентов выздоровели, а 631 умер. Продолжает лечение 11 001 человек.