Коронавирус на Донетчине: Еще 430 заболевших, но летальных случаев нет

За минувшие сутки в Донецкой области выявили еще 430 заболевших коронавирусом, среди которых 13 детей. Об этом сообщает глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



В тоже время летальных случаев не зафиксировано.



География новых случаев:

• 115 в Краматорской ОТГ;

• 101 в Мариупольской ОТГ;

• 62 в Славянской ОТГ;

• 43 в Светлодарской ОТГ;

• 24 в Бахмутской ОТГ;

• 17 в Торецкой ОТГ;

• 14 в Северской ОТГ;

• 10 в Дружковской ОТГ;

• 9 в Александровской ОТГ;

• 8 в Николаевской ОТГ;

• 5 в Лиманской ОТГ;

• по 4 в Часовоярской и Мирноградской ОТГ;

• по 3 в Покровской и Мангушской ОТГ;

• по 2 в Никольской и Черкасской ОТГ;

• по 1 в Сартанской, Гродовской, Марьинской и Великоновоселковской ОТГ.



За все время пандемии COVID-19 на подконтрольной Украине части Донецкой области подтвержден у 30 895 человек. Из них 19 263 пациентов выздоровели, а 631 умер. Продолжает лечение 11 001 человек.