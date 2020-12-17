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Снайпер ранил военного под Авдеевкой

17 декабря 2020, 20:39

Снайпер ранил военного под Авдеевкой

В районе Авдеевки Донецкой области снайпер боевиков ранил украинского военнослужащего. Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

«Сегодня, 17.12, около 17:40 в результате снайперского огня получил ранение военнослужащий одной из наших механизированных бригад в районе Авдеевки», — говорится в сообщении.

Украинская группа СЦКК задействовала координационный механизм прекращения огня и направила специальную ноту в СММ ОБСЕ.

Состояние военнослужащего стабильное, он в сознании и находится в лечебном учреждении.

Кроме этого, с начала текущих суток боевики трижды обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи Водяного в Донецкой области. 

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