Снайпер ранил военного под Авдеевкой

В районе Авдеевки Донецкой области снайпер боевиков ранил украинского военнослужащего. Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.



«Сегодня, 17.12, около 17:40 в результате снайперского огня получил ранение военнослужащий одной из наших механизированных бригад в районе Авдеевки», — говорится в сообщении.



Украинская группа СЦКК задействовала координационный механизм прекращения огня и направила специальную ноту в СММ ОБСЕ.



Состояние военнослужащего стабильное, он в сознании и находится в лечебном учреждении.

Кроме этого, с начала текущих суток боевики трижды обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи Водяного в Донецкой области.