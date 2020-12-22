В центре Донецка затопило дорогу. Недавно здесь провели «инновационный» ремонт водовода

Участок дороги на улице Артема сегодня затопило водой, что усложнило движение транспорта. Фото и видео инцидента опубликовали пользователи соцсетей.



Вода хлещет из люка между полосами дороги напротив танка — памятника Францу Гринкевичу.

Нормально так "инновационно" трубы недавно починили https://t.co/iVqzhWjcbj pic.twitter.com/jEA19BhS9P — hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) December 22, 2020



Недавно здесь был завершен ремонт водовода. Труба была заменена на участке протяженностью 495 метров от бульвара Шевченко до проспекта Гурова.



Подконтрольные группировке «ДНР» СМИ называли метод ремонта «инновационным».