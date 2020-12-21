В Комитете Рады недовольны работой Тарана, но недоверие не выражали

Обновлено: Председательница подкомитета по госбезопасности и обороны, нардеп от «Слуги народа» Ирина Верещук опровергла информацию о выражении недоверия комитетом министру обороны Андрею Тарану.



«Мы не голосовали относительно этого, и решения на этот счет нет. Мы только пришли к выводу, что надо обратиться с письмом к Президенту по результатам отчета министра обороны, и обратились с письмом к Президенту. То есть формального выражения недоверия министру Тарану от Комитета национальной безопасности и обороны не было», — сказала она в комментарии «Укринформу».



Верещук рассказала, что члены комитета в письме к Зеленскому высказали неудовлетворение выполнением государственного оборонного заказа.



Как отметил член Комитета по вопросам нацбезопасности, нардеп от «Голоса» Сергей Рахманин, предложение рекомендовать президенту внести представление на увольнение с должности министра обороны Тарана не относится к компетенции Комитета.



«Президент не должен согласовывать кадровую политику с профильным комитетом», — уточнил он.



Рахманин также пояснил, что недоверие к Тарану выражало подавляющее большинство членов Комитета.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки направил письмо президенту Владимиру Зеленскому с выражением недоверия министру обороны Андрею Тарану. Об этом сообщил член комитета из фракции «Голос» Сергей Рахманин.



«Комитет выразил недоверие министру обороны. Соответствующее письмо с подписью главы комитета, господина Александра Завитневича, было направлено президенту как Верховному главнокомандующему и как человеку, который официально вносит представление на назначение и увольнение министра обороны с должности», — сказал Рахманин «Интерфакс-Украина».



Раннее фракции «Голос» и «Европейская солидарность» требовали отставки министра обороны Андрея Тарана с занимаемой должности.