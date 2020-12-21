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В Комитете Рады недовольны работой Тарана, но недоверие не выражали

Обновлено
23 декабря 2020, 17:18

В Комитете Рады недовольны работой Тарана, но недоверие не выражали

Обновлено: Председательница подкомитета по госбезопасности и обороны, нардеп от «Слуги народа» Ирина Верещук опровергла информацию о выражении недоверия комитетом министру обороны Андрею Тарану.

«Мы не голосовали относительно этого, и решения на этот счет нет. Мы только пришли к выводу, что надо обратиться с письмом к Президенту по результатам отчета министра обороны, и обратились с письмом к Президенту. То есть формального выражения недоверия министру Тарану от Комитета национальной безопасности и обороны не было», — сказала она в комментарии «Укринформу».

Верещук рассказала, что члены комитета в письме к Зеленскому высказали неудовлетворение выполнением государственного оборонного заказа.

Как отметил член Комитета по вопросам нацбезопасности, нардеп от «Голоса» Сергей Рахманин, предложение рекомендовать президенту внести представление на увольнение с должности министра обороны Тарана не относится к компетенции Комитета.

«Президент не должен согласовывать кадровую политику с профильным комитетом», — уточнил он.

Рахманин также пояснил, что недоверие к Тарану выражало подавляющее большинство членов Комитета.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки направил письмо президенту Владимиру Зеленскому с выражением недоверия министру обороны Андрею Тарану. Об этом сообщил член комитета из фракции «Голос» Сергей Рахманин.

«Комитет выразил недоверие министру обороны. Соответствующее письмо с подписью главы комитета, господина Александра Завитневича, было направлено президенту как Верховному главнокомандующему и как человеку, который официально вносит представление на назначение и увольнение министра обороны с должности», — сказал Рахманин «Интерфакс-Украина».

Раннее фракции «Голос» и «Европейская солидарность» требовали отставки министра обороны Андрея Тарана с занимаемой должности.

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