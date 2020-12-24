«МВД ДНР» начнет штрафовать водителей за отсутствие страховки

В группировке «ДНР» предупредили, что водители будут привлекаться к «административной ответственности» за управление автомобилем без полиса ОСАГО.



«В ближайшее время сотрудники Госавтоинспекции начнут привлекать нарушителей страхового законодательства к административной ответственности», — говорится в сообщении «МВД ДНР».



В связи с этим там рекомендуют водителям не откладывать оформление полиса «на последний момент».



Управление автомобилем без полиса ОСАГО или лицом, в нем не указанным, будет штрафом в размере 800 и 500 рублей.

С 1 декабря на подконтрольной «ДНР» территории начал дейстовать так называемй закон «об ОСАГО», однако штрафовать за отсутсивие страховки «ГАИ» сразу не начало, объяснив это «техническими и юридическими нюансами».



«ДНР» наделила правом предосталвять страховку только одну компанию — «Хатхор». Такая монополия вызвала неудобства: ограниченное количество отделений страховой компании правоцировало очереди.



По данным на середину декабря, компания «Хатхор» выдала 108 тысяч страховых полисов.