Группировка «ДНР» будет штрафовать автовладельцев за отсутствие полиса ОСАГО. Об этом заявила так называемый депутат «народного совета» Марина Жейнова.



По ее словам, соответствующая «статья» так называемого закона «об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» предписывает, что санкции начнут действовать с 1 декабря.



За управлением авто без соответствующего «документа» или лицом, в нем не указанным, наказывается штрафом в размере 800 и 500 рублей (300 и 190 гривен).