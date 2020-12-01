Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» будет штрафовать автовладельцев из-за отсутствия своей «страховки»

01 декабря 2020, 08:13

«ДНР» будет штрафовать автовладельцев из-за отсутствия своей «страховки»

Группировка «ДНР» будет штрафовать автовладельцев за отсутствие полиса ОСАГО. Об этом заявила так называемый депутат «народного совета» Марина Жейнова.

По ее словам, соответствующая «статья» так называемого закона «об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» предписывает, что санкции начнут действовать с 1 декабря.

За управлением авто без соответствующего «документа» или лицом, в нем не указанным, наказывается штрафом в размере 800 и 500 рублей (300 и 190 гривен).

ТЕГИ

Организации
ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:08
«ДНР»: Почти 180 новых случаев COVID-19 и 13 смертей
09:24
В Донецке обещают массовые гуляния на Новый год, несмотря на коронавирус
08:50
В «ЛНР» заявили о новой смерти из-за коронавируса
08:13
«ДНР» будет штрафовать автовладельцев из-за отсутствия своей «страховки»
21:48
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 ноября
09:00
Дайджест НД: iPhone вмешался в выборы, перемирие под угрозой, ограничения на КПВВ ►
22:41
Главные новости Донбасса за неделю
14:03
ОБСЕ зафиксировала движение грузовых поездов через неподконтрольный участок границы
10:00
«ДНР»: Из-за коронавируса умерли уже более 1 тысячи человек
09:26
«ЛНР» за сутки зарегистрировала две смерти и восемь новых пациентов с COVID-19
21:45
У Зеленского готовят план «Б» по Донбассу. «Л-ДНР» собирают «резервистов» ►
14:11
Беспилотник ОБСЕ обстреляли вблизи Петровского
все новости
11:37
Проект бюджета предусматривает 2,6 мрд грн на вакцинацию от COVID-19. Минздрав просил 15 млрд
11:33
Украина воспользуется опытом Хорватии в разминировании оккупированных территорий
10:44
В Украине вырос прожиточный минимум с сегодняшнего дня
10:38
В Донецкой области 360 новых больных COVID-19 и 14 умерших
10:08
«ДНР»: Почти 180 новых случаев COVID-19 и 13 смертей
09:24
В Донецке обещают массовые гуляния на Новый год, несмотря на коронавирус
08:50
В «ЛНР» заявили о новой смерти из-за коронавируса
08:17
В Украине выявили почти 12500 заболевших за сутки
08:13
«ДНР» будет штрафовать автовладельцев из-за отсутствия своей «страховки»
08:12
На Донбассе зафиксировали новые обстрелы
23:09
В Украине вводится в обращение памятная монета в честь Славянска
21:48
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 ноября
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: iPhone вмешался в выборы, перемирие под угрозой, ограничения на КПВВ ►
30 ноября, 09:00
У Зеленского готовят план «Б» по Донбассу. «Л-ДНР» собирают «резервистов» ►
28 ноября, 21:45
Дайджест НД: Угрозы за украинские песни в Донецке и снятие ареста с Януковича ►
23 ноября, 10:31

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция