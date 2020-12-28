В Краматорске суд арестовал командира батальона, которого солдат обвинил в избиении

Суд в Краматорске арестовал командира 37-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ. Его подозревают в избиении военного, находившегося в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования Юг.



Инцидент произошел 23 декабря, когда военнослужащего бригады, выполняющей боевые задачи на Донбассе, доставили в стабилизационный центр, а позже, 24 декабря, в военный госпиталь в связи с ухудшением состояния здоровья.



«Из показаний врачей стало известно, что военнослужащий имел внешние признаки наркотического опьянения и пожаловался, что получил травмы в результате избиения командиром батальона», — говорится в сообщении.



Отмечается, что врачи провели операцию и поставили диагноз: «закрытая травма живота с раздавливанием селезенки, хвоста поджелудочной железы и корня грыжи толстой кишки, гемоперитонеум (массивная кровопотеря), острая постгеморрагическая анемия средней тяжести, острая интоксикация неизвестного вещества».



С 25 декабря проводится служебное расследование.



Следствие ведет также Госбюро расследований по ч. 4 ст. 426 — 1 УК Украины Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.



В пресс-службе ОК Юг сообщили, что 26 декабря в соответствии с постановлением Краматорского городского суда командиру одного из батальонов, выполняющих задачи в районе ООС, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток с содержанием на гауптвахте.



Сейчас причины и обстоятельства происшествия выясняют рабочие группы.