Глава КС подозревается в подкупе свидетеля, а также в заведомо неправдивых показаниях

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Офис генпрокурора.



«Со времени отправления [уведомления о подозрении] глава КС считается подозреваемым в подкупе свидетеля, а также в заведомо неправдивых показаниях свидетеля, то есть совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК», — сказали агентству.



Вместе с тем, представитель пресс-службы Офиса генпрокурора Марина Хоменко отметила, что Тупицкому инкриминируется совершение нетяжкого преступления, поэтому меру пресечения избирать не планируется.



Она также уточнила, что Офис генпрокурора не получал каких-либо ходатайств от главы КС.

По словам представителя пресс-службы, Тупицкий подозревается в том, что «в корыстных интересах и в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда Украины совершил влияния на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа, чтобы он отказался от дачи показаний или дал неправдивые показания».



Кроме того, по ее словам, глава КС трижды на протяжении 2018-2019 годов предоставлял следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры неправдивые показания в уголовном производстве о завладении активами ОАО «Зуевский энергомеханический завод».



Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий. Допрос должен был проводиться в уголовном производстве № 12013110060002990, следствие в котором ведет Управление ГБР по делам Майдана. Это уголовное производство о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Емельянова, производство зарегистрировано в 2013 году, расследованием занималось Управление спецрасследований Генпрокуратуры Украины во главе с Сергеем Горбатюком, а в начале этого года передано в ГБР.



Из-за неявки главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого на процессуальные действия Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении.



Также Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца.