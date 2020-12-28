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Глава КС подозревается в подкупе свидетеля, а также в заведомо неправдивых показаниях

28 декабря 2020, 11:31

Глава КС подозревается в подкупе свидетеля, а также в заведомо неправдивых показаниях

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Офис генпрокурора.

«Со времени отправления [уведомления о подозрении] глава КС считается подозреваемым в подкупе свидетеля, а также в заведомо неправдивых показаниях свидетеля, то есть совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК», — сказали агентству.

Вместе с тем, представитель пресс-службы Офиса генпрокурора Марина Хоменко отметила, что Тупицкому инкриминируется совершение нетяжкого преступления, поэтому меру пресечения избирать не планируется.

Она также уточнила, что Офис генпрокурора не получал каких-либо ходатайств от главы КС.
По словам представителя пресс-службы, Тупицкий подозревается в том, что «в корыстных интересах и в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда Украины совершил влияния на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа, чтобы он отказался от дачи показаний или дал неправдивые показания».

Кроме того, по ее словам, глава КС трижды на протяжении 2018-2019 годов предоставлял следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры неправдивые показания в уголовном производстве о завладении активами ОАО «Зуевский энергомеханический завод».

Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий. Допрос должен был проводиться в уголовном производстве № 12013110060002990, следствие в котором ведет Управление ГБР по делам Майдана. Это уголовное производство о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Емельянова, производство зарегистрировано в 2013 году, расследованием занималось Управление спецрасследований Генпрокуратуры Украины во главе с Сергеем Горбатюком, а в начале этого года передано в ГБР.

Из-за неявки главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого на процессуальные действия Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении.

Также Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца.

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