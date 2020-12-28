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Боевики стреляли из тяжелой артиллерии: ранен военный

28 декабря 2020, 19:08

Боевики стреляли из тяжелой артиллерии: ранен военный

В течение текущих суток, 28 декабря, боевики 13 раз открывали огонь в сторону украинских позиций на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Под огнем оказались окрестности Водяного, Чермалыка, Авдеевки, Светлодарска, Новоалександровки и Марьинки.

При обстрелах боевики использовали минометы 82-го и 120-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие. Для корректировки огня возле Водяного боевики применили БПЛА, но средства РЭБ остановили дальнейшее его использование.

В результате обстрелов ранение получил один военнослужащий. Его доставили в медицинское учреждение.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня уведомлены представители ОБСЕ.

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