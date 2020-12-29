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Участник АТО задержал во Львове туриста в ушанке с символикой СССР. Полиция открыла дело

29 декабря 2020, 10:16

Участник АТО задержал во Львове туриста в ушанке с символикой СССР. Полиция открыла дело

Во Львове полиция расследует уголовное дело в отношении 19-летнего киевлянина, который приехал на отдых и гулял по городу в шапке-ушанке с советской звездой и гербом СССР. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.

Там рассказали, что 28 декабря в 16:30 полиция получила сообщение, что в одном из кафе на улице Валовой находится мужчина в шапке с коммунистической символикой.

Прибывшие полицейские установили личность 19-летнего владельца шапки с запрещенной в Украине символикой. Головной убор был изъят.

Шапка с коммунистической символикой. Фото: Полиция Львовской области

Полицией возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на 5 лет с конфискацией имущества.

Львовское издание «Дело» пишет, что 19-летнего киевлянина в шапке с коммунистической символикой заметила группа местных жителей. Среди них был участник АТО Игорь Шолтис.

«В центре, на улице Валовой, прогуливались двое молодых парней, один из которых на "шапке-ушанке" имел коммунистическую символику. Зашли они в одно заведение, где, собственно, я провел гражданское задержание. Расспрашивал, где они взяли эту символику. Сказали, что приобрели на "барахолке", потому что было холодно. Что такое символика запрещена, говорят, не знали», — рассказал Шолтис журналистам.

Он добавил, что вызвал патрульную полицию. Ветеран АТО утверждает, что один из прибывших патрульных не поддерживал их действия относительно задержанных молодых людей и начал хамить.

В сети был опубликован фрагмент разговора Шолтиса с остановленными ими молодыми людьми из-за шапки-ушанки.

В 2015 году Верховная Рада приняла пакет законов по декоммунизации, который предусматривает наказание за пропаганду и распространение символики коммунистического и нацистского режимов.

В Украине существует практика, когда продавцов сувениров с советской символикой привлекают к уголовной ответственности по «декоммунизационной» статье. При этом по факту продажи сувениров с нацистскими символами, которая тоже часто практикуется, по состоянию на 2019 год ни одного дела не было возбуждено.

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Декоммунизация

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