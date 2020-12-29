СБУ обнаружила фиктивные фирмы, которые поставляли медикаменты «ДНР»

Сотрудники СБУ обнаружили фиктивные фирмы в Харькове и Николаеве, которые доставили лекарственных препаратов на 40 млн гривен на подконтрольную «ДНР» территорию. Об этом сообщает пресс-служба спецслужбы.



По данным следствия, поставки лекарств заказывали «должностные лица» и связанные с ними коммерсанты из «ДНР».



«Организаторы регистрировали фиктивные фирмы в Украине и соседних государствах. Между фирмами заключали фейковые внешнеэкономические контракты, по которым фармацевтическую продукцию якобы отправляли в третьи страны транзитом через Россию. Однако, с территории РФ лекарственные средства через временно неподконтрольные Украине пограничные пункты перевозили донецким коммерсантам», — говорится в сообщении.



По предварительным данным, в 2020 году доставили препаратов на сумму почти 40 млн гривен.

Получив продукцию, участники схемы участвовали и выигрывали тендеры, объявленные так называемым «минздравом ДНР». СБУ установила факты уплаты ими «налогов и сборов» в бюджет террористической организации.



Грузовик с фармацевтической продукцией почти на 3 миллиона гривен правоохранители задержали в пункте пропуска «Сеньковка» на Черниговщине.



В ходе обысков по адресам фиктивных фирм в Харькове и Николаеве изъяли компьютерную технику, документы и печати, подтверждающие незаконную деятельность.



Решается вопрос об объявлении о подозрении фигурантам дела в совершении преступления по статье «финансирование терроризма в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двенадцати лет.