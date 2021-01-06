Помпео высказал сожаление из-за отсутствия прогресса в урегулировании на Донбассе

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что действующая Администрация президента США признает свою несостоятельность достичь большего прогресса в решении конфликта в Украине и выражает сожаление по этому поводу.



«Мы сделали много всего, однако в юго-восточной Украине до сих пор продолжается конфликт. Мы не достигли значительного прогресса, как и европейцы в их дипломатических усилиях. Я жалею об этом. Я бы хотел, чтобы в течение пребывания у власти мы достигли большего», — рассказал Помпео в интервью Bloomberg, стенограмма которого опубликована на сайте Госдепа.



По его словам, конфликт в Украине остается преимущественно замороженным.



«Россияне дважды заключали соглашения, которые не выполняли. Мне жаль из-за этого», — подчеркнул Помпео.



Вместе с тем он заявил, что Администрация США «поступала правильно для украинцев». В качестве примера он привел усилиях по остановке строительства газопровода «Северный поток 2» и решение президента Дональда Трампа предоставить Украине летальное вооружение.