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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 января

07 января 2021, 23:00

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 января

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области выявили еще 572 заболевших коронавирусом. Из-за осложнений умерли восемь пациентов. С начала пандемии на подконтрольной властям части Донетчины зафиксировано 38 660 случаев заболевания, из которых 28 483 человека выздоровели, 724 — умерли.

Группировка «ДНР» не сообщала данные о заболеваемости за минувшие сутки. По состоянию на 6 января там признали 15 870 случаев COVID-19, из которых 9241 человек выздоровели, умерли — 1423.

За минувшие сутки в Луганской области выявили еще 331 случай инфицирования коронавирусом. Что стало очередным антирекордом. Из-за осложнений умерли четверо пациентов. В целом, диагноз коронавирус подтвержден у 11 571 человека. Из них выздоровели — 8385, лечатся — 2857, умерли 329 человек.

В отдельных районах Луганской области зафиксировано 38 новый случаев инфицирования COVID-19. Географию выявленных случаев или другие подробности не называют. Всего с начала пандемии группировка признала 2202 случая COVID-19, из которых 1812 человек выздоровели, 187 — умерли.

Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

Общество

Правительство Украины разрешило для проверки въезжающих из Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей на наличие коронавируса наряду с ПЦР-тестированием использовать также экспресс-тестирование на антиген.

В подконтрольном боевикам «ЛНР» поселке Шахтерский Луганской области ночью произошел взрыв, в результате которого повреждено два автомобиля. О жертвах не сообщается.

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