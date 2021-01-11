С начала года в Украину въехали 400 тысяч человек

С начала 2021 года украинскую границу пересекли 400 тысяч человек и более 95 тысяч транспортных средств. Об этом сообщили в ГПСУ.
Более 400 гражданам отказали в пропуске, из которых более 100 человек — это потенциальные нелегальные мигранты.
Кроме того, пограничники разоблачили три попытки использования гражданами поддельных документов, еще 25 человек пытались пройти контроль по недействительным документам.
Также сотрудниками Госпогранслжбы обнаружили 9 единиц оружия, 47 боеприпасов, свыше 1,5 кг психотропных, товары более чем 200 тыс. грн и 5 специально изготовленных тайников для их перемещения.