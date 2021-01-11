На этой неделе ЕСПЧ примет первое решение по «крымскому делу»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) проведет слушания и обнародует решение о приемлемости дела Украины против России относительно Крыма 14 января. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу суда.



«Европейский суд по правам человека обнародует постановление Большой палаты по делу Украина v. Россия (по Крыму, иск № 20958/14) во время публичных слушаний в 10.00, 14 января 2021», — уточнили в суде.



Дело касается позиции Украины относительно применения Российской Федерацией «административной практики», которая привела к нарушению со стороны РФ Европейской конвенции по правам человека.



«Украинское правительство утверждает, что РФ с 27 февраля 2014 осуществляет эффективный контроль над АР Крым и городом Севастополем, которые являются неотъемлемыми частями Украины. Осуществление такой юрисдикции над ситуацией (Россией в Крыму — ред.) привело к многочисленным нарушениям Конвенции. Правительство считает, что эти нарушения стали результатом общей административной деятельности со стороны Российской Федерации», — объяснили суть дела в ЕСПЧ.



В суде напомнили, что это дело — Украина против России — сформировано из двух исков от 13 марта 2014-го и 26 августа 2015 года — и касается событий в Крыму и на востоке Украины. 11 июня 2018 ода эти два иска были объединены в новое дело Украины v. Россия (по Крыму).



Кроме межгосударственных дел, возбужденных Украиной против РФ в ЕСПЧ, в суде рассматривается более 7 тысяч индивидуальных исков, касающихся российской оккупации Крыма, вооруженной агрессии на востоке Украины, а также событий в Азовском море.