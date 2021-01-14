В «ДНР» подтвердили подготовку к вакцинации от коронавируса

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин подтвердил подготовку к началу вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Она должна начаться в январе.



«Планировали [начать вакцинацию] даже в декабре, но, по техническим причинам, ситуация сдвинулась на январь месяц», — говорится в заявлении Пушилина, которое распространили сепаратистские СМИ.



Он добавил, что сейчас готовятся места, где будет храниться «Спутник V» и проводиться вакцинация. Также составляются списки желающих привиться — это люди из определнных категорий.



«В первую очередь будем вакцинировать сотрудников учреждений здравоохранения, образования, работников социальной сферы, которые контактируют с людьми, и силовых ведомств. Еще раз хочу подчеркнуть, что вакцинация проводится по желанию, исходя из этого составляются соответствующие списки», — сказал Пушилин.



Он подчеркнул, что вакцинация первоочередных категорий жителей и тестирование перед ней будут бесплатными, и добавил, что информация о количестве поступивших доз и график вакцинации будут сообщны дополнительно.

«Новости Донбасса», ссылаясь на свои источники, уже сообщали о подготовке к вакцинации в Донецке среди работников сферы образования и медицины. Вакцинация «Спутником V» является добровольной и бесплатной: если сотрудник готов вакцинироваться, то ему надо написать соответствующее заявление.



При этом работник одной из больниц рассказал, что руководство им сообщило, что перед прививкой придется сдать тест на COVID-19, который стоит 3500 рублей (1300 гривен).