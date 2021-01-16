Штаб ООС: Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный ВСУ

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



«Неподалеку Трудовского противник совершил в сторону украинских позиций несколько очередей из стрелкового оружия. Вследствие выстрелов, один украинский защитник получил огнестрельное ранение и его госпитализировали», — говорится в сообщении.



По данным штаба боевики открывали огонь вблизи с населенными пунктами Гнутово и Талаковка, Южное.



Отмечается, что о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.



«С начала текущих суток, 16 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — отметили в штабе.