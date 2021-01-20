На Донетчине выявили еще 209 инфицированных коронавирусом

За минувшие сутки в Донецкой области лабораторно подтверждено еще 209 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



74 новых случая выявили в Мариупольской ОТГ, 46 в Славянской, 25 в Краматорской, 14 в Николаевской, десять в Торецкой, шесть в Константиновской, по пять в Волновахской, Марьинской и Кураховской ОТГ, четыре в Лиманской, по три в Кальчицкой и Великоновоселковской ОТГ, по два в Дружковской, Никольской и Мангушской ОТГ, по одному случаю в Покровской, Новогродовской и Угледарской ОТГ.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявили 42 198 заболевших COVID-19. Из них 35 203 человека выздоровели, а 774 умерли. Продолжают болеть 6 221 человек.