На Луганщине будут судить заочно боевиков, которые похищали людей и заставляли копать окопы

Участников организованной преступной группы, которые похищали людей и заставляли строить защитные сооружения для оккупационных войск на Луганщине, будут судить заочно. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



По данным следствия, в апреле 2014 года житель города Лисичанска, находясь в составе «казацкой национальной гвардии Всевеликого войска Донского им. М. И. Платова», организовал и возглавил преступную группировку с целью похищения людей, незаконного лишения свободы и использования их труда.



«Участники организованной преступной группы, одетые в камуфлированную одежду военного образца, под предлогом нарушения гражданами "комендантского часа" и по другим причинам в течение апреля-июля 2014 похитили и незаконно лишили свободы пятерых жителей в то время оккупированного города Лисичанска», — говорится в сообщении.



Правоохранители выяснили, что боевики, угрожая оружием и физическим насилием, насильно удерживали потерпевших под вооруженной охраной в помещениях городского отдела СБУ в Луганской области, городского военного комиссариата и стеклозавода «Пролетарий».



Отмечается, что пленников заставляли копать окопы и траншеи, строить фортификационные сооружения, составлять защитные баррикады в направлении города Горское.



«Деятельность преступной группы была остановлена в конце июля 2014 после освобождения города подразделениями Вооруженных Сил Украины от незаконных вооруженных формирований», — резюмировали в прокуратуре.



В ходе досудебного расследования во время обысков по местам проживания участников группы обнаружено и изъято взрывчатое вещество на основе тротила и нитрата аммония весом около 210 кг, две реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, боеприпасы и тому подобное.



В отношении четырех участников организованной преступной группы в суд направлен обвинительный акт по фактам незаконного лишения свободы и похищения людей, участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, ведение агрессивной войны, нарушение законов и обычаев войны (ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сейчас обвиняемые находятся в розыске.