Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

Боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала среды, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



«В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Луганского — со станкового противотанкового гранатомета», — говорится в сообщении.



Кроме того, в пригороде Авдеевки и Марьинки, противник вел огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а у Водяного — из подствольного гранатомета.



«О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет», — сказано в сообщении.