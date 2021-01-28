Беспилотник ОБСЕ глушили по обе стороны линии соприкосновения

Беспилотник миссии ОБСЕ 25 января подвергся воздействию помех сигнала GPS по обе стороны линии соприкосновения. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, пролетая над районами вблизи подконтрольных правительству Бахмута и Березового подвергся глушению БПЛА СММ дальнего радиуса действия.



«Этот БПЛА также подвергся воздействию помех сигнала обоих модулей GPS (по оценке, вероятно, в результате глушения) при осуществлении полета над районами вблизи неподконтрольных правительству н. п. Шевченко (21 км к востоку от Донецка) и н. п. Харцызск (26 км к востоку от Донецка)», — говорится в отчете.